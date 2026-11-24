C’è stato un giorno, quasi vent’anni fa, in cui Ángel Fortuño avrebbe voluto soltanto scappare. Aveva sei anni, veniva dal quartiere popolare La Verneda e varcava per la prima volta i cancelli della Ciudad Deportiva Dani Jarque per un provino con l’ Espanyol . La tensione lo fece scoppiare a piangere prima ancora di infilare i guanti. Da quel pomeriggio di lacrime, però, la maglia biancoblù non se l’è più tolta: diciassette anni nello stesso club, una gioventù intera per custodire un sogno che oggi lo ha portato in cima alla Liga . I numeri lo premiano: con l’85,7% di parate (24 interventi decisivi su 28 tiri nello specchio), Fortuño guida la classifica di rendimento dei portieri, lasciandosi alle spalle mostri sacri come Thibaut Courtois e Jan Oblak . In sei partite da titolare (450 minuti) ha subìto appena quattro reti, chiuso due volte la porta a chiave contro Villarreal e Deportivo La Coruña e evitato quasi due gol e mezzo, in base alle statistiche. Nella notte perfetta del 30 ottobre contro il Villarreal (1-0) ha portato a casa un otto e mezzo in pagella: una prova magistrale che sembrava uscito da un videogame. Non a caso, già ai tempi della squadra B, i cronisti di Espanyol Media lo avevano ribattezzato “Robocop”: occhi di ghiaccio e riflessi meccanici.

La firma fino al 2030

Ha dovuto imparare l’arte dell’attesa. Per oltre un decennio è entrato in competizione con Joan García, vivendo all’ombra del compagno destinato a prendersi la scena prima di lui. C’è un episodio del 2016, in una finale giovanile contro il Barcellona, che racconta già tutto del carattere di Ángel. Il tecnico David Fernández scelse di far partire titolare García, ma prima dei calci di rigore si avvicinò a Fortuño e gli sussurrò una frase destinata a restare nella memoria: «Ho fiducia in te, vinceremo perché ne parerai qualcuno». Ángel entrò, ipnotizzò i rigoristi blaugrana e alzò la coppa. Quando nell’estate del 2025 Joan García ha scelto di attraversare la città per firmare con il Barcellona, Fortuño ha fatto la scelta opposta. Ha preso la penna e ha legato il suo futuro all’Espanyol fino al 30 giugno del 2030, pronunciando parole che a Cornellà suonano come un inno: «Restare qui è stata la decisione migliore della mia vita. Questa è casa mia». Lo ha fatto con Javi Hernández, l’altro muchacho cresciuto nella stessa cantera che oggi è secondo - dietro a Yamal - nella classifica degli assist della Liga.

L’appuntamento

L’occasione della vita, per Fortuño, è arrivata il 9 ottobre contro il Málaga, dopo l’infortunio del titolare Marko Dmitrović. Manolo González lo ha avvisato quarantotto ore prima: la prima telefonata di Ángel è stata per i genitori, che lo avevano accompagnato ogni pomeriggio dall’infanzia fino ai campi della squadra B. Lavoro e serietà, allenamenti e tablet. Qualche partita a padel con gli amici, il film di Harry Potter sul divano e ogni tanto un cheeseburger.