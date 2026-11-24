Da ragazzo aveva lasciato il centro sportivo del Lyn per dedicarsi allo skateboard. Era convinto che l’ambiente del calcio fosse troppo rigido per la sua mentalità: allenamenti, orari e schemi. Sei anni dopo, Sondre Ørjasaeter è una delle novità del campionato olandese. Nel Twente è diventato il mago degli assist: sette in dodici partite, oltre ai due gol segnati contro il Telstar e l’ Az Alkmaar . Una traiettoria fuori dai soliti binari, costruita partendo dai dilettanti della quinta serie norvegese fino all’ Eredivisie .

La pausa

Velocità, cambi di marcia e di direzione. È nato a Oslo il 28 novembre del 2003, è alto un metro e 80. Si è formato nel settore giovanile del Lyn, faceva parte dello stesso gruppo di Oscar Bobb, cresciuto nel Manchester City e da gennaio al Fulham. Ørjasæter aveva interrotto, però, il percorso in piena adolescenza. La svolta è arrivata quasi per caso dopo il trasferimento della famiglia a Stryn, piccolo centro nella contea di Vestland: tornato in campo nella quarta divisione senza particolari ambizioni, ha chiuso la stagione 2020-2021 con 10 gol in 10 presenze, attirando l’attenzione degli osservatori.

Il ruolo di Tore André Flo

Il passaggio al professionismo si concretizza nel gennaio del 2022 grazie a Tore André Flo, ex centravanti-giraffa del Chelsea, dei Rangers Glasgow e del Siena. Al debutto sulla panchina del Sogndal, in seconda serie, Flo decide di puntare subito su quel diciottenne privo di esperienza a certi livelli. Sceglie di non limitarne le caratteristiche nell’uno contro uno, concedendogli libertà totale. Una gestione che permette a Ørjasaeter di ricominciare a divertirsi. Dopo l’ulteriore step in Eliteserien con il Sarpsborg 08, nell’estate del 2025 il Twente investe cinque milioni. Superata la fase di inserimento, si è preso la scena. È un destro naturale, ma il tecnico John Van den Brom lo schiera sulla fascia sinistra. Tridente con Rots e Weghorst. Indossa la maglia numero 27. In questa stagione si è imposto. Undici assist in totale, considerando i quattro in Conference League, compresa la fase preliminare. Ha un contratto fino al 2030, piace al Psv e all’Ajax, è gestito dagli agenti della “Sh Eleven”. Il prezzo? Quindici milioni. Ma il Twente, in lotta per il titolo (è terzo a -1 dall’Ajax e a -2 dal Psv), ha promesso di tenerlo almeno fino a giugno.