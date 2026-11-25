Prima di prendere l’aereo per firmare il contratto con lo Shakhtar , a Leopoli , al confine con la Polonia , Isaque non aveva mai camminato sulla neve. Oggi, invece, non solo ha imparato a convivere con il freddo gelido dell’Est Europa, ma ha trovato anche un maestro d’eccezione in panchina come Arda Turan , ex stella del calcio turco, dell’ Atletico Madrid e del Barcellona . Quando affronta le infinite trasferte in pullman per raggiungere gli stadi della Champions , il trequartista brasiliano può contare anche su un altro consigliere speciale. Ogni giorno, infatti, riceve messaggi e telefonate dal suo futuro suocero Léo Moura , che in passato era un terzino del Flamengo e della Seleção . Isaque è fidanzato con Bella , figlia del vecchio difensore che ha chiuso la carriera nel 2020 con la maglia del Botafogo .

Il futsal di São Carlos

Per capire quanta strada abbia fatto prima di arrivare a Lviv, bisogna riavvolgere il nastro fino a São Carlos, nell’interno dello stato di San Paolo, dove è nato il 24 febbraio del 2007. A quattro anni si divertiva sul campo del Natella Futsal, crescendo tra i quartieri di Vila Carmem e Cidade Aracy. A casa non si navigava nella ricchezza, ma mamma Débora Cristina e papà Fernando non hanno mai fatto un passo indietro, affrontando ogni sacrificio per accompagnare il figlio fino a Xerém, dove si trova la celebre accademia del Fluminense. Isaque è stato scoperto da Antonio Garcia, prima di essere allenato anche da Marcelo Texeira, Renato Gaucho e Mano Menezes. Quando nel dicembre del 2024 ha debuttato al Maracanã contro il Cuiabá, la foto è diventata un quadro di famiglia.

Il sorpasso al Liverpool e la nuova vita a Lviv

Prima ancora di affermarsi nella prima squadra carioca, con cui ha collezionato dodici presenze e conquistato la Recopa Sul-Americana, Isaque era stato seguito dagli osservatori del Liverpool. All’inizio di agosto del 2025, però, lo Shakhtar si è mosso in anticipo e ha messo sul tavolo dodici milioni di euro, dieci di parte fissa più due di bonus, lasciando al Fluminense il dieci per cento sulla futura rivendita. A Lviv, a pochi chilometri dalla Polonia, dove lo Shakhtar si è trasferito a causa della guerra, Isaque ha trovato altri quattordici brasiliani: Marlon, Pedro Henrique, Vinicius Tobias, Marlon Gomes, Newerton, Eguinaldo, Ryan Roberto, Alisson, Gabriel Carvalho, Pedrinho, Lucas Ferreira, Bruninho, Kauã Elias e Luca Meirelles. In questa stagione sta raccogliendo altri applausi: quindici presenze, due gol e cinque assist tra coppe e campionato. Dopo aver vinto il campionato ucraino, nel mese di agosto ha firmato il prolungamento del contratto fino al 2031. In Champions si sta facendo ammirare: 86% di precisione nei passaggi e punte di velocità superiori ai trentuno chilometri orari.