Isaque, i consigli del suocero e i viaggi in pullman per la Champions
Trequartista, 19 anni, brasiliano: 15 presenze, 2 gol e 5 assist con lo Shakhtar, che l’ha acquistato nell’estate del 2025 dal Fluminense per 10 milioni
Prima di prendere l’aereo per firmare il contratto con lo Shakhtar, a Leopoli, al confine con la Polonia, Isaque non aveva mai camminato sulla neve. Oggi, invece, non solo ha imparato a convivere con il freddo gelido dell’Est Europa, ma ha trovato anche un maestro d’eccezione in panchina come Arda Turan, ex stella del calcio turco, dell’Atletico Madrid e del Barcellona. Quando affronta le infinite trasferte in pullman per raggiungere gli stadi della Champions, il trequartista brasiliano può contare anche su un altro consigliere speciale. Ogni giorno, infatti, riceve messaggi e telefonate dal suo futuro suocero Léo Moura, che in passato era un terzino del Flamengo e della Seleção. Isaque è fidanzato con Bella, figlia del vecchio difensore che ha chiuso la carriera nel 2020 con la maglia del Botafogo.
Il futsal di São Carlos
Per capire quanta strada abbia fatto prima di arrivare a Lviv, bisogna riavvolgere il nastro fino a São Carlos, nell’interno dello stato di San Paolo, dove è nato il 24 febbraio del 2007. A quattro anni si divertiva sul campo del Natella Futsal, crescendo tra i quartieri di Vila Carmem e Cidade Aracy. A casa non si navigava nella ricchezza, ma mamma Débora Cristina e papà Fernando non hanno mai fatto un passo indietro, affrontando ogni sacrificio per accompagnare il figlio fino a Xerém, dove si trova la celebre accademia del Fluminense. Isaque è stato scoperto da Antonio Garcia, prima di essere allenato anche da Marcelo Texeira, Renato Gaucho e Mano Menezes. Quando nel dicembre del 2024 ha debuttato al Maracanã contro il Cuiabá, la foto è diventata un quadro di famiglia.
Il sorpasso al Liverpool e la nuova vita a Lviv
Prima ancora di affermarsi nella prima squadra carioca, con cui ha collezionato dodici presenze e conquistato la Recopa Sul-Americana, Isaque era stato seguito dagli osservatori del Liverpool. All’inizio di agosto del 2025, però, lo Shakhtar si è mosso in anticipo e ha messo sul tavolo dodici milioni di euro, dieci di parte fissa più due di bonus, lasciando al Fluminense il dieci per cento sulla futura rivendita. A Lviv, a pochi chilometri dalla Polonia, dove lo Shakhtar si è trasferito a causa della guerra, Isaque ha trovato altri quattordici brasiliani: Marlon, Pedro Henrique, Vinicius Tobias, Marlon Gomes, Newerton, Eguinaldo, Ryan Roberto, Alisson, Gabriel Carvalho, Pedrinho, Lucas Ferreira, Bruninho, Kauã Elias e Luca Meirelles. In questa stagione sta raccogliendo altri applausi: quindici presenze, due gol e cinque assist tra coppe e campionato. Dopo aver vinto il campionato ucraino, nel mese di agosto ha firmato il prolungamento del contratto fino al 2031. In Champions si sta facendo ammirare: 86% di precisione nei passaggi e punte di velocità superiori ai trentuno chilometri orari.
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