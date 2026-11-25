A casa di Gabriel Carvalho non è mai servito chiamare gli amici al telefono per organizzare una partita di futsal: bastava affacciarsi in cortile e contarsi. Nato il 17 agosto del 2007 nel quartiere di Bom Jesus , a Porto Alegre , l’ala destra dello Shakhtar Donetsk è il decimo di quattordici figli. È cresciuto a Campo do Panamá , dove il padre Vladimir aveva fondato una squadra amatoriale dal nome inconfondibile: “ Família Portuga ”, ispirato a un vecchio soprannome di cui oggi nemmeno lui ricorda l’origine. Lì dentro, però, Gabriel c’è rimasto pochissimo. A nove anni è stato preso dall’ Internacional e il Parque Gigante è diventato casa sua.

Tra Pato e De Bruyne

Il 16 giugno del 2024, a sedici anni, il ragazzino di Bom Jesus ha ridisegnato la storia del club gaúcho diventando il più giovane esordiente del nuovo secolo con la maglia dell’Internacional, strappando il primato a Alexandre Pato. E la sua non è stata una semplice passerella: gettato nella mischia in trasferta contro il Vitória, Gabriel ha inventato l’assist del pareggio firmato da Wesley. A migliaia di chilometri di distanza, nel salotto di casa, la gioia della famiglia Carvalho - tra video e messaggi social - ha fatto il giro del web. Fernando, ex centrocampista del Manchester City, si è sbilanciato paragonandolo per eleganza e visione di gioco a Kevin De Bruyne.

L’Arabia e lo Shakhtar

Gli sceicchi sono stati i primi a investire sulle sue potenzialità. Nel dicembre del 2024, l’Al-Qadsiah ha messo sul piatto sedici milioni di dollari per bloccarlo in vista dei suoi diciotto anni, lasciando all’Internacional un dieci per cento sulla futura rivendita. Dopo una stagione in Saudi Pro League, chiusa con tredici presenze e una rete, nell’agosto del 2026 Gabriel Carvalho ha scelto lo Shakhtar Donetsk, la casa storica dei talenti verdeoro in Europa. Il club ucraino lo ha prelevato in prestito. Già fissato il diritto di riscatto: diciotto milioni.

Per tutti è Gabrielzinho

Velocità da cartone animato, dribbling stretto, con il pallone fa spesso il gioco delle tre carte. Un metro e settanta, destro naturale, nello Shakhtar è diventato per tutti Gabrielzinho. Baricentro basso, cambio di passo, personalità. Viene considerato uno dei tesori della Seleção Under 20 di Paulo Victor Gomes. L’amore per l’Internacional è rimasto, così come il Campionato Gaúcho vinto con Roger Machado, ma festeggiato solo in tribuna a causa della frattura di un dito del piede. Ha un ingaggio di 936.000 euro, viene seguito dai procuratori della “AGN Football”e non ha perso la semplicità dei tempi in cui giocava con la maglia della “Família Portuga”.