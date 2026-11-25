Basta un cronometro per spiegare Mezian Mesloub . In cinque secondi si è preso l’amore dello stadio Bollaert-Delelis . È l’8 maggio del 2026 quando tocca il pallone di sinistro, segna al Nantes e consegna al Lens la qualificazione in Champions , che vale cinquanta milioni tra sponsor e diritti tv. Tutto qui? No, mentre corre verso la bandierina, in panchina c’è suo padre Walid , ex nazionale dell’ Algeria e capitano del Lens: lavora come vice-allenatore, è il braccio destro di Pierre Sage . Così, a sedici anni e mezzo, si è trovato dentro un romanzo. Quella notte magica, per Mezian Mesloub, nato a Martigues l’8 novembre 2009, rappresenta solo la base dei suoi desideri. In estate ha respinto le offerte del Benfica e del Psv Eindhoven per restare al Lens fino al 2030: affetto e riconoscenza. Il modo più bello anche per celebrare la vittoria della Supercoppa di Francia, battendo 1-0 i giganti del Paris Saint-Germain .

L’assist a Thauvin

Mancino, ala o trequartista, diciassette anni appena compiuti, un metro e 80. Quello con il Lens è un rapporto sbocciato nel 2018, quando Mezian - dopo le prime esperienze nell’Espérance Ploemeur e nel Lorient - ha varcato i cancelli del centro sportivo La Gaillette. Il 10 settembre del 2026, nella bolgia di Praga, contro lo Slavia, ha debuttato in Champions diventando il più giovane esordiente del club nella competizione. Non è stata una comparsata: al 91’, con un’idea brillante, ha disegnato per Florian Thauvin l’assist del momentaneo 2-2: una partita vinta poi per 3-2. La sua carta d’identità è la somma di più culture: è nato in Francia da padre algerino e madre portoghese. Mezian poteva scegliere tra tre bandiere. Alla fine, dopo una riunione di famiglia, ha sposato le origini della mamma: un motivo di orgoglio per il nonno Felizardo Soares, emigrato a Parigi nel 1969. Con l’Under 21 di Luis Freire sta regalando spettacolo, viene utilizzato sulla fascia destra nel 4-2-3-1.

Il presidente Oughourlian

Il Lens vuole continuare a crescerlo. Nel nuovo contratto non sono state inserite clausole, come ha scoperto qualche giorno fa il Manchester United, l’ultima società che ha effettuato un sondaggio. Il proprietario del club è Joseph Marie Oughourlian, imprenditore francese che ha creato il fondo d’investimento Amber Capital LP. In Colombia è l’azionista di riferimento del Millonarios di Bogotà. È anche socio di minoranza del Saragozza. Ma i suoi interessi economici non ruotano solo intorno al calcio. Detiene quote di Mediobanca e dell’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.