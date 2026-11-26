Tanti murales colorati. E poi la biblioteca Popular, Plaza del Che, il Parque Hipólito Yrigoyen e lo stadio Gabino Sosa. Tutto comincia qui, su uno campi del Central Córdoba , nel quartiere Tablada di Rosario , dove un ragazzino con la tuta - Ignacio Ovando - si presentava ai provini chiedendo di giocare in attacco o nel ruolo di ala destra. Era la fine del 2017 quando il coordinatore tecnico del club, Salvador “Tito” Giovagnoli , lo segnalò al Rosario Central , consegnandolo nel marzo successivo alle Divisiones Inferiores guidate dallo storico responsabile Hugo Galloni e agli allenatori Federico Komar , Maxi Villafañe e Jesús González . Proprio loro ebbero l’intuizione decisiva: spostarlo venti metri più indietro, al centro della difesa.

La crescita di Nacho

A distanza di otto anni, quella mossa ha trasformato Ignacio Ovando nel centrale Under 20 più quotato e corteggiato del campionato argentino. Vent’anni anni compiuti il 29 giugno 2026, nato a Gualeguaychú ma cresciuto nel cuore gialloblù di Rosario, Nacho sembra avere già la scorza di un veterano, costruita lontano dai riflettori tra il confronto costante con gli amici d’infanzia e i richiami in tempo reale di un senatore come Ángel Di María. Una personalità emersa anche davanti alle telecamere nel settembre del 2026, dopo la finale di Supercopa Internacional vinta per 3-1 contro l’Estudiantes: quando gli avversari si sono voltati di spalle negando il tradizionale “pasillo” d’onore ai campioni, Ovando non ha abbassato lo sguardo e ha parlato ai microfoni da leader, definendo quel gesto una mancanza di rispetto.

I fumogeni del barrio Tiro Suizo

A lanciarlo tra i grandi era stato Ariel Holan, portandolo in ritiro già nel gennaio del 2025. La notte spartiacque è arrivata però il 5 ottobre del 2025: al 90’ di una battaglia vinta per 2-1 contro il River Plate in un “Gigante de Arroyito” sold out, Holan lo ha mandato in campo al posto di Jaminton Campaz, preferendolo nelle rotazioni al compagno di vivaio Luca Raffin. Ovando ha giocato il suo primo pallone consegnandolo a Di María e al triplice fischio ha regalato la maglia ai genitori (conservando persino la pettorina del riscaldamento come una reliquia). Poco dopo, rientrato nel quartiere Tiro Suizo, ha trovato decine di vicini ad attenderlo in strada tra palloncini e fumogeni.

Il record con Di María e il ct Scaloni

Forza atletica, velocità, anticipo, un metro e 82, destro naturale, è uno degli intoccabili del tecnico Jorge Almiron. Ha firmato con il Rosario Central un contratto fino al 31 dicembre del 2029. Quest’anno si è consacrato: 45 presenze, 4 gol e 2 assist. Con il numero quarantasei, Ovando si è preso il posto da titolare raccogliendo in spogliatoio anche l’eredità di un simbolo come Carlos Quintana. Il 28 aprile del 2026, in Coppa Libertadores contro l'Universidad Central de Venezuela, ha vissuto una notte favolosa nella storia del Rosario Central insieme al “Fideo”: Di María è diventato il marcatore più anziano del club nella competizione, mentre Ovando - a 18 anni, 9 mesi e 29 giorni - è entrato in questa classifica come il più giovane marcatore in assoluto. Il ct Lionel Scaloni l’ha convocato nel maggio del 2026 nel gruppo degli sparring partner. A livello di caratteristiche, Ovando ricorda Leonardo Balerdi, arrivato alla Roma in prestito dell’Olympique Marsiglia.

Il mercato

Sotto la guida di Almirón, nel corso del 2026, il centrale si è imposto come punto di riferimento. Gestito dal manager Hernán Berman, viene tenuto sotto osservazione dall’Inter e dal Napoli. Nel suo contratto non è prevista una clausola. Il Rosario Central sta vivendo una buona fase a livello economico e non ha la necessità di cederlo. Su Ovando si è mosso anche il Boca Juniors di Rodolfo Arruabarrena, ma il presidente Gonzalo Belloso (eletto poche ore fa) e il direttore sportivo Paulo Ferrari hanno già chiuso la porta.