L’abbonamento in tasca e il solito posto in curva. Tutto parte da una vecchia fotografia sbiadita, scattata anni fa tra i seggiolini e i cori del Monumental . Lì in mezzo c’è un ragazzo di “ La Matanza ”, periferia ovest di Buenos Aires , con la sciarpa e la maglia del River Plate . Quel chico, adesso, è il papà di Tobías Andrada e il 31 luglio del 2026, pochi minuti dopo che i Millonarios avevano versato 6 milioni al Vélez Sarsfield per comprare suo figlio, ha deciso di pubblicare quello scatto sui social accompagnandolo con una frecciata ai rivali del Boca Juniors . Tanto è bastato per trasformare il nuovo acquisto in un idolo, ancora prima di vederlo in campo.

La scuola di Liniers e Federico Valverde

Mediano, mezzala o esterno di centrocampo. Dinamismo e modernità. Applicazione e sacrificio. Un metro e 79, destro naturale, trentacinque presenze, cinque gol e due assist in questa stagione. I suoi maestri sono Guillermo Barros Schelotto e Leonardo Ponzio. Nato a Villa Luzuriaga il 2 febbraio del 2007, Andrada era entrato nel vivaio del Vélez a sette anni. Dopo aver dominato nella Quinta divisione, gli sono bastate cinque partite con la squadra Riserve per guadagnarsi la promozione stabile in prima squadra. L’esordio è arrivato l’8 luglio del 2025 e nel giro di dodici mesi ha già messo in bacheca la Supercoppa Argentina e la Supercoppa Internacional. È uno dei patrimoni della nazionale Under 20 guidata da Diego Placente. In Argentina, i cronisti che seguono il Velez e il River Plate, lo hanno accostato per maturità tattica e capacità di adattamento a Federico Valverde: come l'uruguaiano del Real Madrid unisce chilometri, tackle e strappi verticali.

Dal Mondiale Under 20 alle sirene della Bundesliga

Prima ancora di indossare la maglia numero 50 del River, con un impressionante 94% di precisione nei passaggi, Andrada si era guadagnato la scena da capitano dell’Argentina Under 20, vice-campione del mondo nel 2025. Solo un infortunio muscolare gli ha impedito, nel settembre del 2026, di rispondere alla prima convocazione nella Selección. Blindato dal River fino al 31 dicembre 2030, è cresciuto ascoltando i racconti della curva di famiglia. Piace all’Atletico Madrid, Simeone lo sta studiando da diverso tempo. Ma il suo nome circola anche in Bundesliga, con il Bayer Leverkusen che sta ragionando sulla possibilità di presentare un’offerta già a gennaio.