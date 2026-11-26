A Buenos Aires il calcio è una religione che non crede alle coincidenze. Il 9 maggio del 2007, mentre in un ospedale di Ciudadela nasceva Tomás Aranda , a pochi chilometri di distanza - sul prato dell’ Amalfitani , contro il Vélez - Juan Román Riquelme inventava direttamente dalla bandierina un gol da cinema, uno dei più famosi della sua carriera. “Come una benedizione”, ripete sua madre. Proprio lei che all’inizio era un po’ incerta davanti all’idea di mandarlo a giocare nelle giovanili degli xeneizes. E che ora, diciannove anni dopo, si è emozionata nel settore ospiti dello stadio del Lanús , mentre vedeva il figlio uscire dal sottopassaggio con la maglia del Boca Juniors e sentiva il suo nome che veniva letto nella formazione dallo speaker.

La Coppa Sudamericana

Prima che la Bombonera entrasse nei suoi pensieri, “Tomi” aveva consumato le scarpe sull’asfalto e sulla terra battuta del suo barrio, a Villa Udaondo, Era il piccolo prestigiatore del Defensores de Castelar, dell’Accademia Kaly e dell’Ituzaingó. Nel 2018 l’osservatore Horacio Ríos lo ha portato al Boca intuendo ciò che un fisico minuto ancora non raccontava: la rapidità, il dribbling, la capacità quasi magnetica di tenere il pallone incollato al piede. Nello spogliatoio lo avevano battezzato subito “chicle”, chewing-gum, perché sembrava impossibile sfilargli il pallone. Trequartista o ala, un metro e 72, veloce e geniale, due gol e tre assist. Il 21 novembre ha vinto da titolare la Coppa Sudamericana battendo 2-0 l’Atletico Mineiro a Barranquilla: reti di Ascacibar, ex Cremonese, e del centravanti uruguaiano Merientel. Una scalata costante e brillante, nonostante un grave infortunio al perone. Si è guadagnato in fretta la stima dei senatori, a cominciare da Leandro Paredes. A livello giovanile il primo a scommettere sui suoi colpi era stato Diego Soñora. Lanciato dal tecnico Claudio Ubeda, adesso è il jolly di Rodolfo Arruabarrena.

Il contratto fino al 2029

Dopo l’esordio del 28 gennaio del 2026 contro l’Estudiantes, la svolta è arrivata nel 3-0 sul campo del Lanús: un sombrero d’alta scuola a lasciare di sasso lo stadio, l’assist per Merentiel e, poco dopo, il primo gol contro l’Instituto. Gli è stata già consegnata l’eredità più pesante: la maglia numero dieci. Aranda è diventato un punto di riferimento e ha vinto anche il campionato. Si è fatto apprezzare anche in Libertadores contro l’Universidad Católica. Una crescita che non è sfuggita a Lionel Scaloni, pronto a inserirlo nella pre-lista mondiale e a farlo debuttare il 7 giugno nella Selección contro l’Honduras. Blindato fino al 31 dicembre 2029, ha una clausola da venticinque milioni di dollari. Viene studiato da Arsenal e Chelsea. Lo seguono anche Inter, Napoli e Fiorentina. All’inizio della sua carriera veniva paragonato a Iniesta. È molto religioso, ha un rapporto speciale con la preghiera. "Sono grato alla vita. Se continuo così, impegnandomi ogni giorno, credo che arriveranno cose ancora migliori."