Juve, Rabiot: che gol con la Francia in Croazia! Zittite le critiche

Ancora una volta Adrien Rabiot ha scansato tutte le critiche che lo circondano. Lo ha fatto, in questa occasione, in maniera lampante, inequivocabile con un gol di pregevole fattura - del momentaneo vantaggio della Francia di Didier Deschamps - nella partita di Spalato contro la Croazia, valevole per la seconda giornata di Lega A di Nations League, poi terminata sul punteggio di 1-1.