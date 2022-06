Barella "bomber" d'Italia: miglior marcatore in azzurro in attività per media reti

Barella e l'istinto del gol in nazionale

A fronte degli appena 18 gol in Serie A tra Cagliari e Inter in 199 presenze, Barella ha realizzato ben otto reti in Nazionale in 38 partite disputate. Una media nettamente superiore, che può avere spiegazioni anche di natura tattica, visto che il gioco di Mancini prevede gli inserimenti senza palla degli interni con maggiore frequenza rispetto al credo di Conte e Simone Inzaghi, che utilizzando la difesa a tre richiedono alle mezzali anche un contributo maggiore in fase difensiva.