L'infortunio di De Ligt preoccupa Van Gaal: "Potrei chiamare un altro difensore"

Olanda e Juventus in apprensione per Matthijs De Ligt , uscito zoppicante a pochi minuti dalla fine del match vinto dagli Orange contro il Galles in Nations League . L'olandese ha chiesto il cambio all'84' per una noia muscolare e si è sottoposto alle cure dei medici della Nazionale. Solo nelle prossime ore, dopo gli esami del caso, si conoscerà l'entità dell'infortunio del classe 1999.

De Ligt preoccupa Van Gaal

Sostituito da Bruno Martins Indi, De Ligt preoccupa e non poco il commissario tecnico della Nazionale olandese Louis Van Gaal. L'allenatore della selezione Orange, infatti, non si è nascosto nel post partita e ha aperto all'eventuale convocazione di un altro difensore nel caso in cui lo juventino dovesse dare forfait per il prossimo match contro la Polonia: "Dobbiamo aspettare, normalmente l'avrei fatto giocare dall'inizio contro la Polonia ma ora sicuramente non lo sovraccaricherò. Se non riuscirà a recuperare potrei chiamare qualcun altro, ho già detto che mi piacciono diversi giocatori".

Le condizioni di De Ligt

L'infortunio subito nei minuti finali contro il Galles ha costretto, all'84', Matthijs De Ligt a chiedere il cambio. A portare il difensore della Juventus a uscire dal campo è stato un dolore muscolare alla gamba destra, la cui entità verrà chiarita solo dopo gli esami dello staff medico dell'Olanda. Dolorante in viso, il classe 1999 ha comunque lasciato il campo sulle proprie gambe e senza la necessità di essere aiutato dalla barella. Una situazione che fa sperare gli Orange, ma che desta comunque qualche preoccupazione in Van Gaal che ha già il telefono in mano per sostituirlo.