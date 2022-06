Perché Inghilterra-Italia si gioca a porte chiuse? Il motivo

Una cornice non proprio all’altezza del grande fascino della partita. La sfida di Nations League fra Inghilterra e Italia si gioca a porte chiuse al Molineux Stadium di Wolverhampton davanti a un pubblico composto da soli tremila bambini, sotto i 14 anni. Il motivo? E’ la diretta conseguenza di quanto stabilito dalla Uefa, a causa degli incidenti verificatisi 12 mesi fa prima e durante la finale di Wembley, quella che ha regalato agli azzurri di Mancini il titolo di Campione d’Europa. L’obbligo di “giocare a porte chiuse” per due partite ha comunque consentito alla Federcalcio inglese di accogliere sugli spalti una rappresentanza di giovanissimi tifosi. Come d’altronde accaduto - seppur in maniera decisamente più numerosa - la scorsa settimana a Budapest, dove i Tre Leoni hanno esordito con una sconfitta nel Gruppo 3 di Nations League.