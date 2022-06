Nations League, l'Ungheria ferma la Germania. Dumfries risponde a Zielinski

BUDAPEST (Ungheria) - Dopo la vittoria sull'Inghilterra al debutto in Nations League, altra impresa casalinga dell'Ungheria di Marco Rossi, che ferma anche la Germania, impattando per 1-1 e conservando il secondo posto nel Gruppo 3 alle spalle dell'Italia di Mancini. Accade tutto nei primi minuti, con il difensore Nagy a portare in vantaggio i magiari e Hofmann a rimediare per i tedeschi. Per la League A in campo anche il Gruppo 4 con l'Olanda che conserva il primato grazie alla rimonta contro la Polonia, che si porta avanti di due reti grazie a Cash e al napoletano Zielinski, ma che si fa riagguantare dall'uno-due degli orange firmato in poco più di tre minuti da Klaasen e dall'interista Dumfries. Nel finale è Depay a fallire il rigore del possibile successo. Non ne approfitta il Belgio, che si fa raggiungere sull'1-1 in Galles: a Tielemans risponde Johnson.