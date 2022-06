Italia, una somma di errori: che umiliazione con la Germania!

Andiamo in vacanza con l’animo pesante. La stagione della Nazionale si è chiusa con la mancata qualificazione al Mondiale per mano della Macedonia, con la mortificante sconfitta contro l’Argentina e con l’umiliante cinquina della Germania. Andiamo in vacanza senza sapere chi siamo, qual è la nostra reale dimensione, dove possiamo davvero arrivare e quanto tempo impiegheremo per rendercene conto. Fra lo 0-3 con l’Argentina e il 2-5 con la Germania avevamo intravisto qualcosa di buono, così questa sensazione di non capire più da che parte andiamo è ancora più sgradevole.