Kvaratskhelia show in Georgia-Macedonia del Nord: gol e autogol procurato

TBILISI (Georgia) - Un super Kvaratskhelia è il protagonista del successo della Georgia contro la Macedonia del Nord nel gruppo 4 di Nations League C: il fantasista del Napoli prima propizia l'1-0 con un tiro-cross deviato in rete da Miovski, e nel secondo tempo firma il definitivo 2-0 con un tap-in a porta vuota approfittando dell'assist del compagno Zivzivadze. La nazionale di Willy Sagnol ipoteca così la promozione in B con una giornata d'anticipo, salendo a quota tredici punti frutto di quattro vittorie e un pareggio: l'ultimo match contro Gibilterra sarà dunque poco più che una passerella d'onore.