Ungheria, Rossi avverte i suoi: "Contro l'Italia serve umiltà"

BUDAPEST (UNGHERIA) - L'Ungheria è a un solo passo dalla storia: alla nazionale magiara basterebbe infatti un punto contro l'Italia di Roberto Mancini per assicurarsi un posto nelle Final Four di Nations League. L'attesa per il match contro gli azzurri è palpabile ma il ct della selezione magiara Marco Rossi invita tutti alla calma: "Dobbiamo entrare in campo con la massima umiltà", esordisce il ct degli ungheresi in conferenza stampa. "Grazie al grande lavoro dei ragazzi abbiamo dieci punti, ma non possiamo diventare arroganti, il successo lo possiamo raggiungere solo come squadra e dobbiamo rispettare la maglia che indossiamo". All'Ungheria serve un punto per coronare un sogno e Rossi è certo del fatto che i suoi giocatori potranno contare sul supporto dei tifosi.