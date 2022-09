Milan, sollievo almeno per Tomori: Southgate non lo convoca in nazionale

Avrebbe dovuto costituire la sfida clou del gruppo 3 di League A in Nations League. E invece un grande classico come Inghilterra-Germania (in programma stasera, lunedì 16 seettembre, alle 20.45) non avrà di fatto alcun valore in termini di classifica, con la nazionale d'Oltremanica già retrocessa e i tedeschi, terzin e aritmeticament eimpossibilitati a raggiungere la prima posizione, valevole per la final-four in Olanda.