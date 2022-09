Italia, Mancini: "Qualificarsi è importante, ma i risultati precedenti restano"

BUDAPEST (UNGHERIA) - "Sono contento di aver raggiunto la qualificazione alla final four della Nations League per la seconda volta, ma purtroppo i risultati precedenti restano. L'obiettivo? E' scavallare il mese di dicembre". Roberto Mancini è soddisfatto del successo sul campo dell'Ungheria, ma continua a pensare alla mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar. "Siamo stati bravi a ripartire e rimettere in piedi un gruppo che ha dei valori e sul quale si può lavorare", ha dichiarato ai microfoni della Rai.