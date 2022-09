Kvaratskhelia trascina anche la Georgia: nuovo gol (su rigore) e caucasici promossi

Khvicha Kvaratskhelia irrefrenabile. L'asso del Napoli è sempre più il punto di riferimento anche della sua Georgia, trascinata a suon di gol e assist alla prestigiosa promozione in Lega B dopo aver stravinto un girone non certo semplice per i caucasici, che prevedeva la presenza di Bulgaria e Macedonia del Nord del compagno di squadra in azzurro Eljif Elmas. Nel gruppo 4, ben 16 punti per i caucasici, davanti a Bulgaria (9), Macedonia del Nord (7) e Gibilterra (1).