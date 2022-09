Ostigard: altri 90' al centro della difesa con la sua Norvegia

Leo Skiri Østigård sempre più pilastro della difesa della nazionale norvegese. Anche ieri, il centrale del Napoli è stato impiegato per tutti e novanta minuti nella sfida di Nations League persa 2-0 dagli scandinavi contro la Serbia di Dusan Vlahovic, a segno nel gol che ha sbloccato il match al 42'su assist del compagno di squadra alla Juventus Filip Kostic. Di fatto, uno spareggio per il primo posto e accedere in Lega A, in cui giocherà la formazione del ct Dragan Stojkovic.