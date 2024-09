San Marino vince una partita dopo vent'anni: social in delirio

San Marino, da quando non vinceva una partita

A distanza di 141partite; dopo 6 pareggi e 135 sconfitte, San Marino ce l'ha fatta: ha vinto. Una grande gioia per il commissario tecnico Roberto Cevoli che ora, con i suoi ragazzi, mette nel mirino Gibilterra. La Cenerentola del calcio internazionale ha trovato la sua metaforica scarpetta e sui social è scoppiato un delirio empatico e ironico: c'è chi ha ricordato che quando San Marino aveva vinto la sua ultima partita Cristiano Ronaldo aveva realizzato 9 gol rispetto ai 900 da poco festeggiati. Chi ha fatto uno screen della classifica per mostrare San Marino per la prima volta davanti a tutte le sue avversarie e non fanalino di coda e chi con fierezza ha scritto: "Io c'ero allo stadio Olimpico di Serravalle". Pura felicità e condivisione. Una bella pagina di sport.