La Francia ci rimane male: "Squadra impotente, a lezione di italiano"

La vittoria in rimonta dell' Italia conquista anche le pagine dei quotidiani sportivi stranieri , con particolare riferimento ai giornali francesi , preoccupati per la prestazione della nazionale allenata da Didier Deschamps. "Francia impotente" secondo L'Èquipe.

Francia-Italia 1-3, le reazioni della stampa estera

Dalla scarsa tenuta difensiva della Francia di Deschamps alle giocate dell'Italia di Luciano Spalletti, capace di annullare lo svantaggio iniziale e di portare a casa tre punti preziosi per il cammino in Nations League. Dall'impotenza transalpina sottolineata da L'Èquipe, che boccia "il ritorno a scuola" della selezione francese e sottolinea le difficoltà in fase difensiva della coppia Saliba-Konaté, alla "lezione di italiano" presa da Mbappé e compagni secondo Le Parisien.

In Spagna, intanto, As proprio sulla nuova stella del Real Madrid e arrivano a parlare di "imbarazzo", facendo riferimento alla prestazione di Mbappé e alla prova di una squadra che non ha certo supportato il neo attaccante dei Blancos. Saranno giorni difficili per Didier Deschamps, che continua a sembrare un "uomo solo" per gran parte della stampa francese: tra riflessioni e polemiche, c'è subito da riscattare l'1-3 del Parc des Princes.