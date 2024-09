Spalletti, botta e risposta con un giornalista francese: "Cadevate spesso..."

Spalletti risponde a un giornalista francese: "Utilizzo la tattica di far cadere i calciatori?"

"Nella ripresa i giocatori italiani cadevano spesso, era una tattica?", questa la curiosa domanda posta da un giornalista francese a Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa post partita a Parigi. Un quesito che ha creato non poco imbarazzo e ha costretto il ct azzurro a rispondere in maniera piccata: "Cioè, secondo lei utilizzo la tattica di far cadere i calciatori? Mah... A me è sembrato che in 2-3 situazioni non c'è stato fischiato fallo - ha sottolineato Spalletti -. Noi non siamo sfuggiti dalla partita, ma non veniamo da un buonissimo momento e abbiamo badato a fare sempre blocco squadra. E poi durante la partita facciamo ciò che ci porta più vantaggio a noi, non agli altri", ha precisato. Sulla prova della Francia di Deschamps, invece, l'ex allenatore di Roma, Napoli e Inter non si è sbilanciato: "Non sono nelle condizioni di insegnare qualcosa a Deschamps sulla nazionale francese, io l'ho guardato dall'inizio alla fine per imparare qualcosa e si figuri se vado a commentare il suo lavoro. Qui non avevamo mai vinto e questo aumenta ancora di più il valore di questa vittoria. La Francia è una grande squadra".