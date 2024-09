Nations League, Kvaratskhelia protagonista nel poker della Georgia

Proseguono le gare di Nations League , con Kvicha Kvaratskhelia protagonista nel poker della Georgia contro la Repubblica Ceca. L'attaccante del Napoli ha sbloccato la gara trasformando un rigore al 33' , fornendo poi l'assist a Chakvetadze per il raddoppio. La sfida è poi termina 4-1 per la Nazionale di Kvara.

L'Inghilterra batte l'Irlanda, Rice non esulta

Dopo la sconfitta in finale dell'Europeo, l'Inghilterra torna a vincere battendo per 2-0 l'Irlanda. In gol Grealish e Rice che, visto il doppio passaporto e il suo passato con la Nazionale irlandese per la quale ha anche giocato tre amichevoli ufficiali, ha deciso di non esultare. Pareggio per 1-1 tra la Macedonia e le Isole Faroe mentre l'Armenia ha battuto la Lettonia (4-1) e la Moldavia ha battuto Malta (2-0).