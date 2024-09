Spalletti diretta prima di Israele-Italia Nations League: la conferenza stampa LIVE

Dopo la convincente vittoria ottenuta a Parigi contro la Francia al debutto nel Gruppo 2 della Lega A di Nations League, l'Italia di Luciano Spalletti va a caccia di conferme in Ungheria, dove domani (lunedì 9 settembre, ore 20:45) affronterà in campo neutro la gara in trasferta contro Israele valida per la 2ª giornata. E proprio dalla sala stampa della Bozsik Arena di Budapest che ospiterà la gara, prima della rifinitura il ct azzurro presenterà oggi (ore 17:15) la partita: segui la conferenza in diretta con aggiornamenti in tempo reale.