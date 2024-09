Nations League, McTominay illude la Scozia, Cristiano Ronaldo fa 901

League A

Prova di forza dei campioni d'Europa della Spagna, che in dieci uomini per oltre un'ora, dopo l'espulsione di Le Normand al 20', passano per 4-1 in Svizzera, con una doppietta dell'ex napoletano Fabian Ruiz. Il neo-napoletano McTominay invece illude la Scozia in casa del Portogallo, che pareggia con Bruno Fernandes, sull'assist del milanista Leao, e la ribalta con Cristiano Ronaldo, che risolve entrando dalla panchina con il suo gol numero 901 in carriera. La serata grandi firme è completata dall'eterno Modric, decisivo in Croazia-Polonia. Nella vittoria della Danimarca sulla Serbia, infine, mezz'ora per il laziale Isaksen, che brucia il milanista Pavlovic nell'azione che porta allo spettacolare raddoppio di Poulsen, e poco meno per il leccese Dorgu.

League C

Il veronese Duda sblocca il risultato dagli undici metri nel 2-0 della Slovacchia, raddoppio di Strelec, sull'Azebaigian. Bulgaria di misura sull'Irlanda del Nord, striminzito 1-0 della Bielorussia in Lussemburgo. Netto 3-0 della Svezia sull'Estonia con la doppietta di Gyokeres a cavallo del raddoppio di Isak.

League D

Pirotecnico 2-2 tra Gibilterra e Lichtenstein, ride San Marino, che resta in vetta al proprio girone in virtù dello storico successo di giovedì scorso.