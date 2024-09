Eriksson, il tributo di Wembley è da brividi: applausi senza sosta

L'Inghilterra ha reso un toccante omaggio a Sven-Goran Eriksson prima della sfida contro la Finlandia in Nations League. L'ex ct dei Three Lions era già stato ricordato sui social dalla nazionale con un emozionante video: un montaggio con i momenti migliori nei suoi cinque anni alla guida dell'Inghilterra. Tra questi, l'iconica vittoria per 5-1 contro la Germania a Monaco nel 2001, in cui Michael Owen segnò una tripletta.