Francia, chi è il giocatore misterioso che si è presentato incappucciato

Non è sicuramente Kylian Mbappé , che è stato dispensato dal rispondere alla convocazione per dare priorità al lavoro con il Real Madrid e trovare la miglior condizione fisica. Il giocatore arrivato al centro di formazione della Federcalcio francese con il volto interamente coperto da un cappuccio , in vista delle sfide di Nations League con Israele e Belgio , sta, però, facendo discutere proprio come il fuoriclasse transaplino con le sue giocate. Ma chi era?

Il giocatore misterioso non era uno degli "italiani"

Completo elegante, volto celato dal tessuto chiuso con una cerniera lampo a due passi dall'auto dalla quale è sceso: i frame del video postato dalla nazionale francese sono presto diventati virali così come gli scatti fotografi. Un singolare modo per difendersi dalla pioggia sotto la quale sono rapidamente sfilati anche i cinque "italiani": Maignan, Theo Hernandez, Fofana, Koné e Thuram. Dunque, non erano neppure loro.

Via il cappuccio: ecco Konaté

Il "mistero" è stato infine svelato: si trattava di Ibrahima Konaté, difensore centrale del Liverpool. Il suo arrivo al raduno è diventato subito virale sui social network. Che si tratti di una pubblicità individuale per un marchio di abbigliamento o semplicemente di uno stile eccezionale, come è comune a molti giocatori, ad esempio, della NBA, non è dato sapere: di certo non è passato inosservato.