Italia-Belgio diretta Nations League: Retegui raddoppia al 24' LIVE

Caccia al tris per l'Italia di Luciano Spalletti , che dopo i successi in casa della Francia e contro Israele ospita oggi (10 ottobre, ore 20:45) il Belgio allo stadio Olimpico di Roma nel match valido per la terza giornata della Nations League . Gli azzurri guidano attualmente il Gruppo 2 della Lega A a punteggio pieno , a +3 sui francesi e sui belgi. Segui la diretta del match con le dichiarazioni dei protagonisti, le curiosità e gli aggiornamenti in tempo reale .

Nations League, Italia-Belgio: cronaca e statistiche LIVE

21:16

31' - Frattesi cerca il tris di testa: palla a lato

Un'altra bella azione dell'Italia: Tonali scambia sulla sinistra con Dimarco e crossa nell'area del Belgio dove Frattesi in tuffo colpisce di testa, non inquadrando però lo specchio della porta

21:09

24' - GOL di Retegui: Italia-Belgio 2-0

Raddoppio dell'Italia: grande cambio di gioco di Dimarco e palla a Cambiaso sulla destra, lo juventino calcia in porta cercando la doppietta e Casteels respinge in tuffo, ma sulla palla si avventa Retegui che di sinistro insacca a porta vuota. Azzurri ora avanti 2-0 sul Belgio.

21:05

20' - Occasione Belgio, ma Calafiori mura Doku

Occasione per il Belgio che trova l'Italia leggermente sbilanciata: la palla arriva a Doku che da destra si accentra e calcia di sinistro, trovando però la deviazione in corner di Calafiori.

21:02

17' - Altra chance per l'Italia, Pellegrini non trova Dimarco

Ancora pericolosa l'Italia, con Pellegrini che dal vertice destro dell'area crossa per Dimarco: palla troppo lunga per l'interista che non ci arriva.

20:57

12' - L'Italia in controllo, Belgio chiamato a reagire

Trovato subito il vantaggio, l'Italia non ha fretta e in questo momento lascia l'iniziativa al Belgio, chiamato a reagire ma finora incapace di pungere.

20:51

6' - Italia ancora pericolosa con Frattesi

Ancora pericolosa l'Italia: lancio lungo di Bastoni per lo scatto in profondità di Frattesi, il portiere belga Casteels ritarda l'uscita e l'azzurro lo scavalca con il cross ma senza trovare compagni in area.

20:47

2' - GOL di Cambiaso: Italia-Belgio 1-0

Subito in gol l'Italia: Retegui lavora un buon pallone a centrocampo e la cede a Dimarco, combinazione con Pellegrini e poi cross dell'esterno interista per Cambiaso che arriva sul secondo pallo e supera il portiere belga Castels.

20:46

1' - Iniziata Italia-Belgio all'Olimpico

Iniziata Italia-Belgio di Nations League all'Olimpico di Roma: a muovere la palla per primi gli azzurri di Luciano Spalletti, in campo in maglia bianca.

20:43

Italia-Belgio, inni nazionali all'Olimpico

È il momento degli inni nazionali all'Olimpico prima della sfida di Nations League tra Italia e Belgio: i calciatori schierati al centro del campo, tra poco il via al match.

20:41

Italia-Belgio, Lukaku: "Sarà una bella partita"

"Ho pensato che rimanere a lavorare con la mia squadra fosse più importante per me, non ho fatto il ritiro e l'ho pagato, ma penso che Italia-Belgio sarà una bella partita". Così l'attaccante del Napoli e della nazionale belga, Romelu Lukaku, in un'intervista al Tg1. Il centravanti ha chiesto e ottenuto di non partecipare alla settimana internazionale della sua nazionale per mettersi a disposizione di Antonio Conte. "Per me lui è molto importante, tutti sanno il rapporto che abbiamo, conosce il mio passato, la mia famiglia e questo fa una grande differenza", dice Lukaku, convinto che il nostro campionato sia di nuovo in rampa di lancio. "Ho giocato in Premier, ma la Serie A sta tornando", dice l'attaccante belga che intanto insieme ai suoi compagni fa sognare i napoletani dall'alto del primato solitario in vetta alla classifica."Dobbiamo stare molto calmi, siamo ancora all'inizio del percorso", taglia corto Lukaku che alla domanda sul titolo più importante vinto non ha dubbi: "Il titolo più bello deve ancora arrivare".

20:36

L'Olimpico ricorda Schillaci: emozionante omaggio a Totò

Toccante ricordo di Totò Schillaci all'Olimpico prima di Italia-Belgio di Nations League: sui maxi-schermi sono state diffuse le immagini dei suoi gol in azzurro, accompagnati dalle torce dei telefonini dei tifosi presenti allo stadio per omaggiare l'eroe di Italia '90.

20:31

Italia, contro il Belgio ancora in bianco?

Come mostrato in una foto scattata nello spogliatoio dell'Italia all'Olimpico e postata sui profili social della Federazione, contro il Belgio all'Olimpico la Nazionale dovrebbe giocare di nuovo in maglia bianca come accaduto nei primi due match di Nations League vinti in Francia e contro Israele.

20:24

Italia-Belgio, riscaldamento per le due squadre

A circa mezz'ora dall'inizio della partita di Nations League in programma stasera all'Olimpico di Roma i calciatori di Italia e Belgio sono scesi in campo per il riscaldamento.

20:14

Paolo Maldini all'Olimpico a tifare per Daniel: "Ha meritato l'azzurro"

Prima convocazione in Nazionale per Daniel Maldini del Monza, nipote di Cesare e figlio di Paolo stasera presente all'Olimpico a tifare per lui in occasione di Italia-Belgio di Nations League: "Daniel ha lavorato duramente per essere qui e l'ha meritato - ha detto l'ex capitano azzurro ai microfoni di Sky parlando del figlio, che partirà dalla panchina -. Ci sono tante variabili da affrontare per arrivare in Nazionale e lui le ha affrontate bene, perché ho provato sulla mia pelle quanto può essere pesante il nostro cognome". Sull'emozione provata da Daniel nel vedere al raduno azzurro le sue foto e quelle di nonno Cesare, Paolo ha risposto così: "Non ho sentito le sue parole, me l'ha dette mia moglie. Noi siamo così".

20:02

Azzurri all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: il bel gesto della Nazionale

Da Spalletti e Calafiori fino a Buffon e Donnarumma, bel gesto degli azzurri prima della sfida di Nations League contro il Belgio all'Olimpico di Roma: l'incontro di una delegazione della Nazionale con i piccoli pazienti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. TUTTI I DETTAGLI

19:53

Caso ultras, Spalletti duro con Inzaghi: "Io so riattaccare il telefono"

Il ct azzurro Luciano Spalletti duro a proposito dei rapporti con il tifo nell'esclusiva concessa alla Rai, in cui sembra lanciare una frecciata al tecnico interista Simone Inzaghi: "Io so riattaccare il telefono...". APPROFONDISCI

19:42

Schillaci, l'Olimpico omaggerà l'eroe di Italia '90

Un'ultima Notte Magica per Totò Schillaci prima della partita di Nations League tra la Nazionale di Spalletti e il Belgio, all'Olimpico ci sarà il ricordo della leggenda del calcio azzurro scomparsa di recente, capocannoniere ai Mondiali di Italia '90. TUTTI I DETTAGLI

19:35

Italia-Belgio: le formazioni ufficiali

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Di Marco; Pellegrini; Retegui. Ct: Luciano Spalletti

A disposizione: Di Gregorio, Vicario, Bellanova, Buongiorno, Fagioli, Maldini, Gabbia, Okoli, Lucca, Raspadori, Udogie, Pisilli.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; TIelemans, Mangala; De Ketelaere, Trossard, Doku; Openda. Ct: Domenico Tedesco

A disposizione: Vandevoordt, De Wolf, Vranckx, Lukebakio, Fofana, Bornauw, De Winter, Bakayoko, Engels, Castagne, Ngonge, Smets.

19:25

Italia-Belgio: le squadre testano il prato dell'Olimpico

Arrivati allo stadio Olimpico, a meno di due ore dal match di Nations League i calciatori di Italia e Belgio hanno testato il terreno del gioco nella classica ispezione del campo.