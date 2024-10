Italia-Belgio 2-2: l'espulsione di Pellegrini cambia la partita

Era la partita spartiacque per Spalletti : difficile fare un bilancio. C’è un’ Italia spettacolare , bellissima, grande e superiore in tutto al Belgio fino al 38’, che domina e fa due gol in 24 minuti. E poi c’è l’Italia costretta a soffrire dopo l’espulsione di Pellegrini al Var per un fallo ingenuo su Theate . Doveva essere la partita del capitano della Roma , numero 10 della Nazionale, difeso e promosso da Spalletti. Tornava all’Olimpico, nel suo stadio, dopo i fischi ricevuti a Roma-Venezia in seguito all'esonero di De Rossi. Voleva il riscatto, ma ha confermato che non è un buon momento per lui. L’ultimo a prendere un rosso diretto con la maglia della Nazionale era stato Criscito nel 2018. In inferiorità numerica per più di un tempo, l’Italia ha dovuto cambiare pelle e approccio alla partita: il Belgio ha trovato fiducia e si è portato a casa il pareggio.

Di Marco super, Italia spettacolare in avvio

La partenza azzurra è pazzesca. Dopo 63 secondi arriva il primo gol in maglia azzurra di Cambiaso. L'azione, che parte dai piedi di Donnarumma, è una delizia. Il Belgio, senza Lukaku e De Bruyne, è frastornato. Sembra davvero che dopo i fasti e la bellezza ritrovata contro la Francia a Parigi, questa giovane Italia stia diventando una grande squadra. Di Marco sulla sinistra è imprendibile e le sue giocate fanno impazzire la difesa belga. L’esterno dell’Inter è in serata di grazia: prima l’assist per il gol lampo, poi il lancio perfetto di prima al 24’ che taglia il campo e arriva sempre a Cambiaso nell’azione del raddoppio di Retegui. Da quinto a quinto, come si dice in gergo, l’Italia è una macchina perfetta che travolge il Belgio. Donnarumma si rilassa, mai impegnato, mentre Spalletti è sempre in piedi a dirigere l’orchestra e non si rilassa mai. Retegui, oltre al gol, fa sponde che è una meraviglia e tutto sembra troppo bello per essere vero.

Pellegrini espulso, la partita cambia

E infatti al 40’ arriva l’episodio che non ti aspetti: Pellegrini che si fa anticipare e prova a rimediare sull’ex del Bologna Theate, solo che lo fa in scivolata e con il piede a martello. L’arbitro prima estrae il giallo e poi, dopo aver rivisto l’intervento al Var, cambia il colore in rosso diretto. Spalletti incredulo dice “Ma cosa fate” ai suoi, che sono frastornati. Non bastava l'espulsione: sulla punizione il Belgio accorcia con De Cuyper che trova l’angolino dopo uno schema perfetto.

Il Belgio trova il pari: l'Italia soffre

Nel secondo tempo l’Italia riparte con coraggio nonostante l’inferiorità numerica. Bastoni pesca Frattesi con un lancione in verticale, il controllo è perfetto ma il tiro troppo alto. Dopo la fiammata però, il Belgio prende il sopravvento e trova il pareggio con Trossard che beffa Calafiori sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gli azzurri rischiano di capitolare con una leggerezza di Bastoni che fa sfilare il pallone, se lo fa soffiare da Openda e rimedia con una scivolata rischiosissima in area. L’arbitro però non viene richiamato al Var e dopo un check assegna l’angolo. Nel momento più difficile per l’Italia arriva il tanto atteso debutto per Pisilli, che all’80’ sostituisce un ottimo Tonali, infiammando l’Olimpico. La squadra di Spalletti esce dal campo con un pareggio che significa niente fuga nel girone, anche se mantiene il primato. Peccato perché le premesse erano fantastiche, fino all'espulsione di Pellegrini.

L'Olimpico e l'omaggio a Schillaci

Gli spalti non sono pienissimi: poco meno di 45mila spettatori. L’omaggio a Totò Schillaci nel prepartita è da brividi, con la voce dell’attore Luca Ward che dice: “Rimarrà nel cuore di tutti noi, ha fatto sognare l'Italia intera con le sue esultanze travolgenti. È il simbolo di una nazione che non si arrende” e poi le note di “Notti magiche” che fanno tornare con i ricordi a Italia ’90, quando Totò fece impazzire un popolo intero con i suoi gol. La cornice è suggestiva, l'unica nota stonata sono i fischi all'inno del Belgio.