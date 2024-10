Italia-Belgio, la moviola: Bastoni-Openda rischio rigore. Il Var ci aiuta

Eskas: 5

Dal campo Eskas non si era accorto dell’evidente grave fallo di gioco commesso, al 38’ del primo tempo, da Pellegrini su Theate, ma dopo l'On Field Review l'arbitro ha immediatamente corretto la sua decisione trasformando il cartellino giallo, inizialmente estratto, in rosso. Ineccepibile, dunque, la chiamata del Var Riley. I criteri per l'espulsione c'erano tutti: tacchetti esposti sul tendine d'Achille, velocità ed intensità dell'intervento.