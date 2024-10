"Portogallo: Conceicao salta la sfida contro la Polonia, ma nessun infortunio. Il motivo"

Dopo una grande prima parte di stagione con la maglia della Juventus, Francisco Conceicao sta faticando a trovando a trovare spazio nella nazionale portoghese . Martinez lo ha mandato in tribuna per la partita di Nations League contro la Scozia, e dovrebbe accadere anche per la prossima sfida contro la Polonia.

Conceicao, zero minuti con il Portogallo

Stando a quanto riporta il quotidiano portoghese A Bola, l'esterno della Juventus verrà lasciato fuori per la prossima partita tenendo a zero il suo minutaggio con la nazionale in questa pausa di ottobre. Insieme a lui rimarranno fuori anche Araujo del Benfica, Inacio dello Sporting e Palhinha del Bayern Monaco. Conceicao che dunque tornerà in campo direttamente per la sfida contro lo Stoccarda in Champions League in programma per mercoledì 22 dato che dovrà saltare la partita casalinga contro la Lazio dopo il rosso nella scorsa gara.