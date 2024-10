Olanda in visita dai bambini malati, poi arriva la sorpresa di Bellingham

Gli Orange fanno visita ai bambini malati in un ospedale olandese e spunta Jude Bellingham . No, non è uno scherzo, ma una semplice sorpresa. Tanto semplice quanto emozionante. Il centrocampista del Real Madrid , pur non essendo presente fisicamente, ha soddisfatto le richieste di un piccolo tifoso.

Olanda in visita ai bambini malati e spunta Bellingham

La Federazione olandese non è nuova a questo tipo di iniziative, ma ancora una volta si è contraddistinta per un gesto tutt'altro che banale. In occasione della sosta dedicata alle nazionali, nel mezzo degli impegni di Nations League, gli Orange hanno avuto modo di recarsi in un ospedale locale per far visita al reparto occupato da bambini alle prese con un brutto male. L'opportunità di regalare sorrisi, abbracci e qualche gudget della selezione olandese. A questo, si è aggiunta un'incredibile sorpresa: un bimbo ha rivelato al giocatore Noah Ohio di essere innamorato calcisticamente di Jude Bellingham, stella del Real Madrid di Ancelotti. A quel punto, il classe 2003 dell'Utrecht ha videochiamato l'ex Borussia Dortmund e lo ha messo in contatto con il bambino interessato, consentendo ai due di salutarsi e vivere un momento indimenticabile.