Nations League, l’Inghilterra si rialza. Arnautovic (doppietta) batte Haaland

L’Inghilterra riprende il cammino in Nations League e supera in trasferta la Finlandia con il punteggio di 3-1: a segno Grealish, Alexander-Arnold e Rice. Il successo esterno però non basta per tornare in vetta nel gruppo 2 della League B perché anche la Grecia, sempre prima con 3 punti di vantaggio, ha vinto domando in casa l’Irlanda per 2-0 grazie alle reti di Bakasetas e Mantalos. Nel gruppo 3 regna l’equilibrio dato che ci sono tre squadre a quota 7 punti: si tratta di Norvegia, Austria e Slovenia. L’Austria ha battuto la Norvegia per 5-1: Haaland è rimasto a secco a differenza di Posch del Bologna e Arnautovic dell'Inter, che ha realizzato una doppietta con la fascia da capitano al braccio. Tutto facile anche per la Slovenia, capace di imporsi di misura (1-0) contro il Kazakistan: decisivo Jan Mlakar del Pisa, fratello maggiore dell'attaccante Luka Mlakar che gioca nella Roma Primavera.