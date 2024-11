Belgio, Tedesco si gioca la carta Lukaku contro l'Italia: "Romelu? Un leader"

BRUXELLES (BELGIO) - Cresce l'attesa per la sfida tra Belgio e Italia, valida per la quarta giornata del Gruppo 2 di Nations League. Ai Diavoli Rossi serve una vittoria per tenere vivo il sogno qualificazione ai quarti di finale. Un appuntamento da dentro o fuori in vista del quale il ct belga Domenico Tedesco ha convocato Romelu Lukaku, che fa così il suo ritorno in Nazionale. "E' un leader naturale - le parole di Tedesco che carica il suo attaccante -. Quando entra da qualche parte, si vede che qualcosa cambia. Romelu ha un'aura che contagia tutti. Parla tanto in campo, in modo positivo, e porta tanta esperienza. Siamo felici che sia qui, abbiamo bisogno di un giocatore così. Certamente non giocherà 90 minuti due volte, dipenderà dalla partita di domani contro l'Italia".