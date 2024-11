Francia-Israele, scontri e tensione: incidenti allo Stade de France

Attimi di tensione allo Stade de France dove c'è stato un accenno di rissa tra tifosi francesi e israeliani in occasione della gara tra le due nazionali, valida per la quinta giornata del gruppo 2 di Nations League .

Francia-Israele, pugni e calci tra dozzine di persone allo Stade de France

Come riferisce l'Equipe, alcune dozzine di persone si sono affrontate con pugni e calci, provocando un movimento di folla per alcuni minuti. All'inizio degli scontri hanno preso parte diverse persone con bandiere israeliane, che hanno cantato: "Liberate gli ostaggi". Subito dopo è stato predisposto un doppio cordone di steward per separare i due gruppi. In precedenza sono sentiti alcuni fischi quando è stato annunciato l'undici israeliano e quando è stato suonato l'inno nazionale di Israele. La nazionale israeliana è arrivata allo stadio accompagnata da un'imponente scorta.