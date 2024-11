Nations League: finisce pari la sfida tra Kvaratskhelia e Dovbyk

Si chiude in pareggio la sfida tra Dovbyk e Kvaratshkelia . La Georgia pareggia per 1-1 contro l' Ucraina , con gli attaccanti di Roma e Napoli titolari, ma senza aver trovato il gol. L'Ucraina era passata in vantaggio grazie all'autogol di Kvirkvelia al settimo minuto, con la Georgia che al 76esimo ha trovato il pareggio grazie a Mikaudatze. Un risultato che permette a Kvara e compagni di chiudere al primo posto il gruppo 1 di Lega B di Nations League , costringendo gli avversari all'ultimo posto.

Pareggia la Turchia di Montella

La Turchia di Vincenzo Montella, con Calhanoglu in campo per un tempo, non va oltre lo 0-0 contro il Galles, un risultato che garantisce comunque alla nazionale turca di chiudere il gruppo 4 di Lega B al primo posto con 11 punti, due in più proprio rispetto ai gallesi. Al terzo posto l'Islanda che batte il Montegro 2-0. Nel gruppo 2 di Lega D vittoria della Moldavia contro Andorra, che le permette di ottenere il primato nel gruppo con 9 punti, uno in più di Malta.

Nations League: le partite delle 20:45