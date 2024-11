Inter, allarme Calhanoglu: noie muscolari, si è fermato in Turchia-Galles

Calhanoglu: "Ho sentito un dolorino nello stesso punto..."

Ai media turchi, Calhanoglu ha spiegato: "Ho recuperato da poco dopo un lungo infortunio e ho sentito un dolorino nello stesso punto. Domani faremo gli esami. Non mi sento ancora pronto al cento per cento, sono passate solo due settimane dal mio rientro e non ho voluto prendere rischi. Per questo ho chiesto il cambio. Ho poco tempo per riposare". Montella ha aggiunto: "Rinunciare a uno come Hakan è difficile, ma oggi non stava bene e non abbiamo voluto correre rischi. Speriamo possa recuperare subito per la prossima partita". Alla ripresa del campionato l'Inter è attesa dalla trasferta al Bentegodi contro il Verona.