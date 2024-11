Malore Szalai in Olanda-Ungheria: come sta ora e chi ha deciso di continuare la partita

Attimi di paura nel corso di Olanda-Ungheria di Nations League, vinta poi dagli olandesi per 4-0. Adam Szalai, ex giocatore tra le altre di Hoffenheim, Mainz e Basilea, ora nello staff del ct Rossi, ha accusato un malore alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. La gara è stata sospesa per dodici minuti per favorire i soccorsi prima che si riprendesse a giocare. L'ex calciatore, quindi, ha tranquillizzato la situazione pubblicato un messaggio su Facebook: "Grazie per i tanti messaggi, sto bene".