Calhanoglu fa chiarezza: "Il vecchio infortunio è tornato, ma..."

Calhangolu: "L'infortunio? Spero di essere in campo contro il Verona"

Alla vigilia della sfida con il Montenegro, Hakan Calhanoglu ha avuto l'opportunità di fare chiarezza sul suo infortunio in conferenza stampa: "Dopo la partita contro il Galles hanno contattato direttamente me e il nostro allenatore. Il vecchio infortunio è tornato, ma non ho niente di grave. Non ci sono lesioni muscolari, - ha rivelato - spero di essere in campo per la partita contro il Verona. Ringrazio il presidente dell'Inter, Marotta, per la sua comprensione", ha detto l'ex Milan. Resta da capire, adesso, se Simone Inzaghi vorrà rischiare o meno il calciatore contro la formazione di Paolo Zanetti.