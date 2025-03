Huijsen, prima volta in nazionale: convocato dalla Spagna per la Nations League

Huijsen convocato dalla Spagna per la prima volta, chance per l'ex Juve e Roma

Dean Huijsen raccoglie i frutti del lavoro svolto con la maglia del Bournemouth in Premier League, dopo aver vissuto due parentesi in Italia con Juventus e Roma. Una volta approdato in Inghilterra, infatti, il classe 2005 sembra aver trovato la sua dimensione e si è guadagnato la prima convocazione in nazionale maggiore di Luis De La Fuente, che ha deciso di aggregarlo al gruppo squadra delle Furie Rosse in seguito all'infortunio di Iñigo Martínez. Giovedì 20 e domenica 23 marzo, Huijsen sarà protagonista insieme ai suoi compagni contro l'Olanda, in occasione dei quarti di finale di Nations League. Per lui, quest'anno, 23 presenze con il Bournemouth, arricchite da due gol contro Tottenham e Manchester United.

Perché Huijsen ha scelto la Spagna e non l'Olanda

Nei giorni scorsi, è stato lo stesso Huijsen a spiegare perché ha scelto di rappresentare la Spagna e non l'Olanda, pur essendo nato ad Amsterdam: "La mia famiglia è olandese, ma io mi sento spagnolo - ha sottolineato nel corso di un'intervista concessa al quotidiano Marca -. La Spagna è casa mia. Nel calcio vieni sempre criticato, ma a me non importa cosa dicono. Se fosse il contrario, direbbero anche il contrario. Se fossi nato in Spagna e cresciuto in Olanda, direbbero che avrei dovuto scegliere l'Olanda. È una strana sensazione: ti criticano ma allo stesso tempo ti amano", ha ammesso l'ex Juve.