Calafiori, il sorprendente retroscena su Arteta e la parole sulla Roma: "Ci sono rimasto male..."

Il retroscena su Arteta e la sua vita in Premier League

Dopo gli Europei l'approdo il salto dal Bologna a una grande d'Europa come l'Arsenal, con un allenatore come Arteta che ha fortemente creduto in lui: "Mi ha impressionato fin da subito di lui quanto ci tenesse a conoscermi. Un giorno al telefono mi ha mandato delle foto della mia famiglia e mi ha chiesto di dire cosa significasse per me ogni membro della famiglia. Non mi era mai capitato nulla del genere prima, non dico che mi ha convinto solo con questo ma sicuramente ha rappresentato un momento importante". Questo invece il suo giudizio sulla Premier League: "Un campionato completamente diverso rispetto alla Serie A", perché "le squadre vanno tutte allo stesso modo, a duemila di intensità, è come se giocassero in una bolla". Una mentalità diversa: "Non esiste controllare la partita, esiste solo fare un gol più dell'altro".