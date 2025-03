Mbappé, felpa speciale per il suo ritorno nella Francia: il prezzo è pazzesco!

ROMA - Un ritorno molto atteso nella Francia quello di Kylian Mbappé, che dopo la precedente esclusione è stato nuovamente convocato dal ct Didier Deschamps per il doppio quarto di finale di Nations League contro la Croazia (andata giovedì 20 marzo in trasferta, ritorno il 23 in casa). E il rientro tra i 'Bleus' del 26enne attaccante del Real Madrid non è passato inosservato per via dello stile sfoggiato al suo arrivo in ritiro.