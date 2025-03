Italia, le decisioni di Spalletti: Zaccagni in panchina, Cambiaso e Comuzzo in tribuna

Raspadori prende il numero 10. Zaccagni il 20 e questa sera a San Siro troverà posto in panchina. Alle 20,45 l'andata dei quarti Nations contro la Germania. L'unico vero indisponibile è Cambiaso che tenta il recupero per Dortmund. Spalletti si tiene il capitano della Lazio come eventuale cambio offensivo sulla fascia sinistra negli ultimi 20 minuti. Udogie e Politano gli esterni del 352. Confermata la formazione. Davanti a Donnarumma difesa a tre con Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. Barella, Rovella e Tonali a centrocampo. Raspadori e Kean la coppia d'attacco.