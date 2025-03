Nations League: Lukaku non basta al Belgio, cade la Francia. Merino salva la Spagna, McTominay trascina la Scozia

L'Ucraina rimonta Lukaku. Sconfitta della Francia in Croazia

Basta il gol dell'ex Atalanta Hojlund ai danesi per vincere l'andata dei quarti. Chi passerà in questa doppia sfida, affronterà una tra Italia e Germania in semifinale. Croazia che inizia la sfida contro la Francia con il rigore di Kramaric parato da Maignan. La squadra di Dalic non si abbatte e a fine primo tempo è già sul 2-0 con i gol di Budimir e Perisic. Nella ripresa gestiscono il vantaggio e andranno a giocare allo Stade de France con il doppio vantaggio. Succede di tutto in Olanda-Spagna: Nico Williams sblocca la sfida per la selezione di De La Fuente, Gakpo e Reijnders la ribaltano ma Merino al 93' trova la rete del pareggio. Olandesi che finiscono la sfida in dieci dopo l'espulsione di Hato. Rimonta per l'Ucraina che batte per 3-1 il Belgio nell'andata dei playoff. Lukaku sblocca alla sfida alla sua prima sfida da capitano della nazionale di Rudi Garcia. Nel secondo tempo si scatenano gli ucraini che pareggiano con Hutsuliak, passano avanti con Vanat e chiudono i discorsi con il gol di Zabarnyi.

McTominay decisivo con la Scozia, la Georgia vince senza Kvaratskhelia

Basta il rigore segnato da McTominay alla Scozia per battere in trasferta la Grecia. Vittoria esterna contro l'Armenia della Georgia che ipoteca la permanenza nella Lega A: 3-0 nonostante l'assenza di Kvaratskhelia. Mentre la Turchia si avvicina alla promozione nella massima lega dopo il 3-1 rifilato all'Ungheria di Marco Rossi. Il Kosovo vince contro l'Islanda per 2-1, stesso risultato per l'Irlanda che risolve la pratica Bulgaria. Chiudono il quadro i pareggi in Austria-Serbia (1-1) e Slovacchia-Slovenia (1-1).