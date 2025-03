Mario Gila si unisce alla Spagna in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Nations League contro l'Olanda. Il difensore della Lazio andrà a sostituire Pau Cubarsí che ha subito un infortunio alla caviglia nella gara pareggiata a Rotterdam . Il commissario tecnico della nazionale spagnola aveva annunciato la decisione ai microfoni di RTVE: "Cubarsí ha una distorsione alla caviglia. Vogliamo recuperarlo entro domenica, vedremo come progredisce. Non sembra troppo grave, ma mancano solo pochi giorni e dobbiamo essere cauti, perciò inseriremo Mario Gila".

Gila, ufficiale la convocazione della Spagna

Pochi minuti dopo, la Federcalcio spagnola ha diffuso il comunicato per ufficializzare la convocazione di Gila: "Il giocatore della Società Sportiva Lazio Mario Gila si unirà alla nazionale spagnola per la gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Nations League. Il difensore si recherà direttamente a Valencia per unirsi alla squadra e preparare la seconda partita di questo turno contro l'Olanda, duello decisivo per un posto tra le semifinaliste di una competizione di cui la Spagna è campione in carica". Si tratta della prima convocazione nella nazionale maggiore spagnola per il difensore della Lazio.