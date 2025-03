Sorpresa a Monza, c'è la Germania in campo per l'allenamento

Allenamento a Monza per la Germania di Julian Nagelsmann . Reduce dal successo in rimonta (2-1) nell'andata dei quarti di finale di Nations League , a San Siro, contro l' Italia , la nazionale tedesca ha scelto di riprendere in casa dei biancorossi brianzoli la preparazione in vista del match di ritorno. Germania-Italia è in programma domenica 23 marzo alle 20:45 al Signal Iduna Park di Dortmund .

All'U-Power Stadium seduta di lavoro per gli uomini di Nagelsmann

Nella mattinata di oggi, venerdì 21 marzo, la selezione teutonica ha utilizzato il rettangolo di gioco dell'U-Power Stadium, che si conferma location di grande prestigio sia a livello nazionale sia internazionale. Uno stadio all'avanguardia di cui anche la Germania ha scelto di usufruire prima di fare rientro in Patria in attesa del return match con gli azzurri. Mandato in archivio il primo atto della doppia sfida per l'accesso in semifinale di Nations League, decisa dalle reti di Tonali al 9', Kleindienst al 4' e Goretzka al 31' della ripresa, il conto alla rovescia per la gara decisiva è già iniziato.