Quali sono i punti deboli dell'Italia di Spalletti? Tutti i motivi di preoccupazione

MILANO - Dieci gol incassati in 7 partite di Nations, 8 su palla inattiva e 2 su azione, gli ultimi 4 su 5 di testa. Spalletti, per quanto un ct possa lavorarci con soli due allenamenti a disposizione, era intervenuto e aveva cambiato la difesa sui calci d‘angolo, con effetti positivi, rispetto ai precedenti con Francia, Belgio e Israele. Difesa mista e non totalmente a zona, sei marcature a uomo, un giocatore sul primo palo. Non è bastato. Goretzka ha seminato Bastoni ed è andato a saltare davanti a Ricci, troppo passivo. La Germania aveva raccolto 8 angoli in 90 minuti, di cui 6 nel primo tempo, senza impensierire Donnarumma. L’Italia, sino a quel momento, aveva difeso bene sulle palle inattive.