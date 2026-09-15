La Nations League si allarga e cambia le regole sulle retrocessioni: Italia più tranquilla
Si allarga la Nations League del futuro con cambiamenti che però vanno ad avere un impatto anche sull'edizione in partenza a settembre. Il comitato esecutivo della Uefa, riunitosi oggi a Salonicco (Grecia), ha infatti deciso di aumentare da 16 a 18 le nazionali partecipanti a ogni Lega, che passeranno da quattro a tre (A, B e C) a partire dalla prossima edizione del torneo, quella del 2028-29: ciascuna Lega avrà 3 gironi da 6 squadre e ogni nazionale giocherà contro 5 avversari diversi. Per poter riallineare numericamente le squadre nel nuovo format cambieranno inevitabilmente i meccanismi di promozione e retrocessione dell'attuale torneo, che inizierà il 24 settembre per concludersi con le finali di giugno. L'Italia di Roberto Mancini, così come le altre nazionali della Lega A, avrà le stesse possibilità di qualificarsi per i quarti di finale, a cui accederanno anche quest’anno le vincenti e le seconde classificate dei quattro gironi, mentre si riducono i rischi di retrocedere in Lega B.
Le nuove regole della Nations League
Fino a ieri le ultime classificate dei quattro gironi di Lega A retrocedevano direttamente in Lega B, mentre le terze classificate disputavano uno spareggio per non retrocedere con le seconde della Lega B. Nella Nations League 2026-27 invece, come deciso oggi, retrocederanno direttamente solo le due peggiori quarte classificate mentre le due migliori terze dei quattro gironi resteranno nella Lega A e le due peggiori terze classificate assieme alle due migliori quarte classificate disputeranno gli spareggi contro le seconde classificate dei quattro gironi di Lega B. L'Italia dovrà affrontrare, nelle prime quattro partite, tra il 25 settembre e il 5 ottobre, il Belgio, la Turchia, la Francia e nuovamente la Turchia.
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