L'incubo mondiale di Tuchel: "Il ko dell'Inghilterra con l'Argentina è una ferita. Ecco perché ho cambiato modulo"
A distanza di un paio di mesi, fa ancora malissimo la sconfitta dell'Inghilterra ai Mondiali di calcio, maturata in semifinale con l'Argentina, capace di vincere 2-1 ribaltando il risultato negli ultimi minuti. A pochi giorni dal debutto in Nations League, primo appuntamento dopo il torneo iridato, Thomas Tuchel è tornato a parlare della semifinale persa contro Messi e compagni, riconoscendo di dover convivere con "la ferita" di quella sconfitta. Il ct degli inglesi è finito sotto accusa soprattutto per il cambio di sistema, perché passò a una difesa a cinque nel secondo tempo, cercando di mantenere l'1-0.
Tuchel: "Ecco cosa ho pensato"
"Ho pensato: 'Ok, non sopravviveremo. Questo è aspettare la morte' - le aprole di Tuchel - non abbiamo possesso palla. Non stiamo difendendo bene. Abbiamo bisogno di aiuto", ma proprio da quel momento, secondo Tuchel, l'Inghilterra ha smesso di giocare. "Abbiamo giocato come se mancassero quattro minuti, ma in realtà mancavano 30-40 minuti". L'Argentina ha preso il controllo e "abbiamo faticato". Tuchel ha rifiutato il senno di poi: "Nessuno sa cosa sarebbe successo". E ha difeso la logica delle sue decisioni. "Puoi torturarti all'infinito e pensare che se avessi fatto una sostituzione diversa, avremmo vinto la partita. Semplicemente non lo sai. È la mia cicatrice. Devo conviverci". Sventato l'esonero, Tuchel guiderà ora l'Inghilterra nella Lega A della Nations League nei match contro Spagna, Repubblica Ceca e Croazia.
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